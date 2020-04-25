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Футбол

Барселона интересуется защитником Бенфики

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рубен ДиашPORTO, PORTUGAL - JUNE 09: Ruben Dias of Portugal looks on during the UEFA Nations League Final between Portugal and the Netherlands at Estadio do Dragao on June 9, 2019 in Porto, Portugal. (Photo by TF-Images/Getty Images)

Каталонская “Барселона” продолжает вести активные поиски защитника, который смог бы усилить линию защиты команды.

Как сообщает известное британское издание Goal.com, в сферу интересов каталонского гранда попал молодой защитник “Бенфики” и сборной Португалии Рубен Диаш. Сообщается, что испанский гранд уже контактировал с агентом игрока Жорже Мендешем, но пока без конкретики.

Отметим, заполучить Рубена Диаша “Барселоне” будет очень непросто. Клаусула игрока составляет 100 миллионов евро, к тому же, свои планы на защитника имеет также английский “Манчестер Сити”.  

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Про сорт здесь.

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Тэги: БарселонаБенфикаРубен Диаш
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