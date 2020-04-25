Барселона интересуется защитником Бенфики

Каталонская “Барселона” продолжает вести активные поиски защитника, который смог бы усилить линию защиты команды.

Как сообщает известное британское издание Goal.com, в сферу интересов каталонского гранда попал молодой защитник “Бенфики” и сборной Португалии Рубен Диаш. Сообщается, что испанский гранд уже контактировал с агентом игрока Жорже Мендешем, но пока без конкретики.

Отметим, заполучить Рубена Диаша “Барселоне” будет очень непросто. Клаусула игрока составляет 100 миллионов евро, к тому же, свои планы на защитника имеет также английский “Манчестер Сити”.

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