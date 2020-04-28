Эвертон предложил Хамес Родригуесу контракт на четыре года

Одним из первых новичков английского “Эвертона” во время летнего межсезонья может стать звезда сборной Колумбии Хамес Родригес.

По информации журналиста Николо Скиры, мерсисайдский клуб уже провел переговоры с окружением игрока, предложив ему контракт сроком на четыре года. Сообщается, что игрок дал предварительное согласие на переход в “Эвертон”. Не последнюю роль в его решение сыграл главный тренер “ирисок” Карло Анчелотти, с которым футболист уже работал ранее.

Напомним, контракт Хамеса Родригеса с “Реалом” заканчивается летом следующего года, “королевский клуб” планирует этим летом выставить футболиста на трансфер.