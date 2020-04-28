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Футбол

Эвертон предложил Хамес Родригуесу контракт на четыре года

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хамес Родригес

Одним из первых новичков английского “Эвертона” во время летнего межсезонья может стать звезда сборной Колумбии Хамес Родригес.

По информации журналиста Николо Скиры, мерсисайдский клуб уже провел переговоры с окружением игрока, предложив ему контракт сроком на четыре года. Сообщается, что игрок дал предварительное согласие на переход в “Эвертон”. Не последнюю роль в его решение сыграл главный тренер “ирисок” Карло Анчелотти, с которым футболист уже работал ранее.

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Напомним, контракт Хамеса Родригеса с “Реалом” заканчивается летом следующего года, “королевский клуб” планирует этим летом выставить футболиста на трансфер.

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Тэги: РеалХамес РодригесЭвертон
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