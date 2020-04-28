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Футбол

Полузащитник Колоса рассказал, как Шевченко довел его до слез

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Морозко

Полузащитник коваливского “Колоса” Евгений Морозко рассказал о своем первом знакомстве с Андреем Шевченко.

Помню, когда он получил Золотой мяч, он в Киев приехал, и привез на Нивки Золотой мяч. Я был рядом с ним, а он мне сказал: «Парень, мы с тобой еще увидимся позже». И я приехал домой, плакал, ведь и не сфотографировался, и автограф не получил от кумира, и к трофею не притронулся

Напомним, в нынешнем сезоне Евгений Морозко является игроком основного состава “Колоса”, на счету игрока семнадцать матчей в чемпионате Украины один гол и одна результативная передача. Игрок прошел путь с “Колосом” от аматоров до клуба, который входит в ТОП-6 чемпионата Украины.

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Тэги: Андрей ШевченкоЕвгений МорозкоКолос
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