Полузащитник Колоса рассказал, как Шевченко довел его до слез

Полузащитник коваливского “Колоса” Евгений Морозко рассказал о своем первом знакомстве с Андреем Шевченко.

Помню, когда он получил Золотой мяч, он в Киев приехал, и привез на Нивки Золотой мяч. Я был рядом с ним, а он мне сказал: «Парень, мы с тобой еще увидимся позже». И я приехал домой, плакал, ведь и не сфотографировался, и автограф не получил от кумира, и к трофею не притронулся