Четверг, 30 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБоруссия Д определилась с заменой Санчо
Футбол

Боруссия Д определилась с заменой Санчо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Анссумане Фати

Вероятная продажа вингера Джейдона Санчо вынуждает боссов дортмундской “Боруссии” активно искать варианты замены своему лидеру.

По информации Sport.es, заменить английского таланта в “Боруссии” будет призван вундеркинд каталонской “Барселоны” Анссумане Фати. Несмотря на то, что 17-летний талант является одним из самых перспективных игроков каталонского гранда в “Боруссии” считают, что если не полноценный трансфер, то долгосрочную аренду оформить им под силу.

В нынешнем сезоне на счету 17-летнего полузащитника “Барселоны” 16 матчей в чемпионате Испании, четыре гола и одна результативная передача.

загрузка...
Тэги: Анссумане ФатиБарселонаБоруссия Дортмунд
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Григорий Козловский
Козловский рассказал с какой целью создает лучшую футбольную академию Украины

В УАФ хотят завершить сезон до августа

Фонсека сказал, почему сменил “Шахтер” на “Рому”

Алиев: Ахметов поблагодарил мне, что ослабил “Динамо”

Лидер “Ворсклы”: Максимов нас разгрузил

Закрыть