Боруссия Д определилась с заменой Санчо

Вероятная продажа вингера Джейдона Санчо вынуждает боссов дортмундской “Боруссии” активно искать варианты замены своему лидеру.

По информации Sport.es, заменить английского таланта в “Боруссии” будет призван вундеркинд каталонской “Барселоны” Анссумане Фати. Несмотря на то, что 17-летний талант является одним из самых перспективных игроков каталонского гранда в “Боруссии” считают, что если не полноценный трансфер, то долгосрочную аренду оформить им под силу.

В нынешнем сезоне на счету 17-летнего полузащитника “Барселоны” 16 матчей в чемпионате Испании, четыре гола и одна результативная передача.