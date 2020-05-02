Лаутаро Мартинес заявил руководству Интера о желании уйти

Один из главных талантов чемпионата Италии Лаутаро Мартинес все ближе к переезду в чемпионат Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинский нападающий “Интер” на днях имел разговор с руководством клуба. Форвард сообщил о своем желании покинуть команду и перейти в состав каталонской “Барселоны”.

Напомним, ранее сообщалось, что “Интер” готов отпустить своего игрока, но лишь при условии компенсации в 11 миллионов евро. Как альтернатива рассматривался вариант с 90 миллионами евро и годичной арендой Гризманна.