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Футбол

Лаутаро Мартинес заявил руководству Интера о желании уйти

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лаутаро Мартинес

Один из главных талантов чемпионата Италии Лаутаро Мартинес все ближе к переезду в чемпионат Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинский нападающий “Интер” на днях имел разговор с руководством клуба. Форвард сообщил о своем желании покинуть команду и перейти в состав каталонской “Барселоны”.

Напомним, ранее сообщалось, что “Интер” готов отпустить своего игрока, но лишь при условии компенсации в 11 миллионов евро. Как альтернатива рассматривался вариант с 90 миллионами евро и годичной арендой Гризманна.

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Тэги: БарселонаИнтерЛаутаро Мартинес
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