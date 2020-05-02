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Футбол

Следующий сезон УПЛ стартует в начале августа?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Несмотря на то, что текущий сезон, а также сроки его завершения не имеют четко определенных дат, руководители украинского футбола параллельно изучают проекты старта следующего сезона.

По информации Sport Arena, одним из рабочих вариантов является старт нового сезона в первых числах августа. Это предложение было предложено клубам в ходе видеоконференции, которая состоялась 29 апреля. Противниками старта в августе стали киевское “Динамо” и черниговская “Десна”, которых не устроила слишком короткая пауза между чемпионатами.

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Напомним, по предварительным планам, текущий сезон планируют возобновить 30 мая и завершить в средине апреля.

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Тэги: главноекарантинрегламентУПЛ
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