Следующий сезон УПЛ стартует в начале августа?

Несмотря на то, что текущий сезон, а также сроки его завершения не имеют четко определенных дат, руководители украинского футбола параллельно изучают проекты старта следующего сезона.

По информации Sport Arena, одним из рабочих вариантов является старт нового сезона в первых числах августа. Это предложение было предложено клубам в ходе видеоконференции, которая состоялась 29 апреля. Противниками старта в августе стали киевское “Динамо” и черниговская “Десна”, которых не устроила слишком короткая пауза между чемпионатами.

Напомним, по предварительным планам, текущий сезон планируют возобновить 30 мая и завершить в средине апреля.