Манчестер Сити претендует на дарование ПСЖ

Восходящая звезда французского “ПСЖ” Эдуард Мишу может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sky Sports, 17-летний талант французского гранда заинтересовал английский “Манчестер Сити”. “Горожане” рассчитывают приобрести игрока либо сейчас, либо подписать его бесплатно через год, когда у него закончиться контракт с “ПСЖ”. Сам игрок уже заявил о готовности покинуть Париж.

Отметим, Эдуард Мишу является игроком юношеской сборной Франции и юношеской команды “ПСЖ”. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ТОП-клубов Италии и Испании.