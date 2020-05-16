Все игроки СК Днепр-1 сдали отрицательные тесты на коронавирус

Ещё одна команда элиты украинского чемпионата СК “Днепр-1” получила допуск к тренировкам после карантина.

Как сообщает официальный сайт СК “Днепр-1”, на днях все игроки и сотрудники клуба прошли тестирование на COVID-19, опаснейший вирус не обнаружили ни у кого из игроков и персонала клуба.

Напомним, СК “Днепр-1” играет во второй шестерке команд УПЛ, правда, клуб все равно сохраняет шансы на место в еврокубках, при условии победу в своей группе и победе в плей-офф.

Чемпионат Украины должен возобновится 30 мая.