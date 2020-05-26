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Футбол

МОЗ разрешил возобновление чемпионата Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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УПЛ

Менее недели осталось до возвращения большого футбола в украинском футболе.

Как сообщает Трибуна, сегодня министр охраны здоровья Максим Степанов дал добро УАФ на проведение спортивных мероприятий, или футбольных матчей, простыми словами.

Напомним, что ранее сообщалось, о возможном возвращении чемпионата Украины по футболу 30 мая, при условии разрешения МОЗ. В 24 туре на любителей украинского футбола ожидает противостояние между “Динамо” и “Шахтером”. Правда, ранее появилась информация, что возобновление сезона могут перенести на неделю, чтобы клубы успели подготовится.

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Тэги: карантинкоронавирусУПЛ
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