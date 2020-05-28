Бейл останется в Реале на следующий сезон

В недалеком прошлом один из лучших футболистов Европы Гарет Бейл, после слабого сезона в составе мадридского “Реала” оказался невостребованным среди европейских клубов.

Сложная финансовая ситуация вызванная с коронавирусом и неубедительная игра валлийского вингера создали “Реалу” проблемы с его продажей. Как сообщает Marca, по игроку так и не поступило ни одного официального предложения, в связи с чем Бейл скорей всего начнет следующий сезон в “Реале”.

Ситуация может изменится при условии смены владельца в “Ньюкасле”, который все ещё сохраняет интерес к игроку и готов вступить в переговорный процесс, при условии успешного завершения сделки.