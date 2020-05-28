Олег Смалийчук желает выкупить и вторую половину Карпат

Известный украинский функционер Олег Смалийчук, который вчера, весьма неожиданно для многих выкупил 50% прав на львовские “Карпаты”, не скрывает своего желание стать владельцем всех прав на клуб.

На своей странице в Фейсбук новый совладелец “Карпат” сообщил о своих ближайших планах на своей должности, причем, одним из приоритетных вариантов является приобретение оставшихся 50% прав на клуб, которыми, по неподтвержденным данным владеет Игорь Коломойский.

Как вы знаете, часть клуба мне не принадлежит, потому встреча с совладельцем сейчас в приоритете, все дальнейшие комментарии будут после встречи с ним

Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины.