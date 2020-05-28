Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОлег Смалийчук желает выкупить и вторую половину Карпат
Футбол

Олег Смалийчук желает выкупить и вторую половину Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Смалийчук

Известный украинский функционер Олег Смалийчук, который вчера, весьма неожиданно для многих выкупил 50% прав на львовские “Карпаты”, не скрывает своего желание стать владельцем всех прав на клуб.

На своей странице в Фейсбук новый совладелец “Карпат” сообщил о своих ближайших планах на своей должности, причем, одним из приоритетных вариантов является приобретение оставшихся 50% прав на клуб, которыми, по неподтвержденным данным владеет Игорь Коломойский.

Как вы знаете, часть клуба мне не принадлежит, потому встреча с совладельцем сейчас в приоритете, все дальнейшие комментарии будут после встречи с ним

Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

загрузка...
Тэги: КарпатыОлег СмалийчукПетр Дыминский
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кравец забил гол в спарринге (ВИДЕО)

Эксперт: “Динамо” нужно избавиться от балласта

Маркевич: Хочется повторить успех “Днепра” в Лиге Европы

Главный санитарный врач Украины: “Надеюсь, “Динамо” станет чемпионом

Каштру: Настроены снова победить “Динамо”

Закрыть