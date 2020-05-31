Главный селекционер “Шахтера” : Я не вернусь в Португалию

Главный селекционер “Шахтера” Жозе Боту не собирается уходить из донецкого клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Португалец опроверг слухи о своем возможном возвращении в лиссабонскую “Бенфику”.

“Для меня было и будет честью поработать в “Бенфике”, но в данный момент об этом не может идти и речи. Я не вернусь в Португалию, ведь недавно подписал новый трехлетний контракт с “Шахтером”, – сказал Бота.

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Добавим, Боту работал в скаутской службе “орлов” с 2010 по 2018 год.