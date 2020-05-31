Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМихайленко объяснил причины отсутствия Супряги в матче против Олимпика
Футбол

Михайленко объяснил причины отсутствия Супряги в матче против Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Супряга

Главный тренер днепровского СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко прокомментировал отсутствия в первом после возобновления чемпионата Украины матче против “Олимпика”, лучшего бомбардира команды Владислава Супряги.

Надеемся, что к следующему матчу Супряга будет готов. Он имеет небольшие проблемы со спиной. На эту игру решили не рисковать его здоровьем. Ожидаем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владислава Супряги девять голов в чемпионате Украины. Права на молодого нападающего принадлежат “Динамо”, в СК “Днепр-1” он играет на правах аренды.

загрузка...
Тэги: Владислав СупрягаСК Днепр-1травма
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жозе Боту
Бенфика мечтает вернуть Жозе Боту в Португалию

Будут играть каждый день: что будет с Серией А

Лука ЙОвич
Лука Йович – трансферный приоритет Милана

Александр Дубинчак
Стало известно, кто из игроков Карпат заболел коронавирусом

Хавертц заинтересовал Реал

Закрыть