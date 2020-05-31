Михайленко объяснил причины отсутствия Супряги в матче против Олимпика

Главный тренер днепровского СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко прокомментировал отсутствия в первом после возобновления чемпионата Украины матче против “Олимпика”, лучшего бомбардира команды Владислава Супряги.

Надеемся, что к следующему матчу Супряга будет готов. Он имеет небольшие проблемы со спиной. На эту игру решили не рисковать его здоровьем. Ожидаем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владислава Супряги девять голов в чемпионате Украины. Права на молодого нападающего принадлежат “Динамо”, в СК “Днепр-1” он играет на правах аренды.