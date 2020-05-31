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Футбол

Стало известно, кто из игроков Карпат заболел коронавирусом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Дубинчак

Как уже сообщалось ранее, матч между львовскими “Карпатами” и “Мариуполе” отменен в связи с обнаружением в игроком львовского клуба коронавируса.

По информации телеканала Футбол 1, опасное заболевание было обнаружено в двух защитников клуба Владислава Дубинчака и Сандро Гиоргадзе, а также у одного из вратарей команды.

В связи с коронавирусом, вся команда “Карпат” отправлена на изоляцию. Ситуация осложняет факт проведения товарищеского матча против луцкой “Волыни”, с которой львовяне играли на этой неделе.

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Тэги: Александр ДубинчакКарпатыкоронавирус
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