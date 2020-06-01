Денис Попов пропустит ближайший матч против Александрии

Тренерский штаб киевского “Динамо” получил дополнительную головную боль перед матчем 25 тура чемпионата Украины по футболу против “Александрии”.

Помимо большего количества травмированных игроков, среди которых Бурда, Шапаренко и Цыганков, в следующем матче Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать на Дениса Попова, который будет пропускать поединок из-за перебора желтых карточек.

Напомним, после поражения от “Шахтера”, киевское “Динамо” находится в невероятно сложной для клуба турнирной ситуации. После 24 туров вице-чемпионы Украины идут на четвертом месте УПЛ, имея ровное количество очков с “Зарей” и “Десной”. Пятая “Александрия”, к слову, отстает от “Динамо” лишь на три очка.