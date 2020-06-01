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Футбол

Денис Попов пропустит ближайший матч против Александрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Попов

Тренерский штаб киевского “Динамо” получил дополнительную головную боль перед матчем 25 тура чемпионата Украины по футболу против “Александрии”.

Помимо большего количества травмированных игроков, среди которых Бурда, Шапаренко и Цыганков, в следующем матче Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать на Дениса Попова, который будет пропускать поединок из-за перебора желтых карточек.

Напомним, после поражения от “Шахтера”, киевское “Динамо” находится в невероятно сложной для клуба турнирной ситуации. После 24 туров вице-чемпионы Украины идут на четвертом месте УПЛ, имея ровное количество очков с “Зарей” и “Десной”. Пятая “Александрия”, к слову, отстает от “Динамо” лишь на три очка.

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Тэги: АлександрияДенис ПоповДинамо
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