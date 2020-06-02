Исмаили: Матч против “Динамо” получился странным

Защитник “Шахтера” Исмаили рассказал о победе над “Динамо” в 24-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“После месяцев без официальных игр мы вернулись в матче против нашего главного соперника, без фанов и со многими протоколами. Без сомнения, это все было странно. Очевидно, что мы хотели бы играть в других условиях, но ситуация этому не способствует, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации.

После длительного перерыва без командных тренировок было очень важно вернуться к игре победой и увеличить разницу между первым и вторым местами. Теперь у нас хороший запас, но мы должны и в дальнейшем быть сосредоточены, чтобы избежать потери очков в этом финальном отрезке соревнований и выиграть титул в этом очень особом сезоне”, – заявил бразилец

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