Цыганык: На УНИАН со временем будет много спортивного вещания

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном исчезновении программы Профутбол, а также о переезде программы на телеканал УНИАН.

Никаких вопросов, чтобы закрыть передачу «Профутбол», никогда не было. Никогда. Вот она 30 августа отпразднует свой 10-летний юбилей. Могу вам точно сказать, что за все 10 лет никогда не стоял вопрос о закрытии передачи.

Передача начала вещание на канале «2+2». Был сложный период, когда в интересах группы компании «1+1» было два клуба. Тогда было сложно выстроить некоторый слот для аудитории.

Что передача «Профутбол» может перейти на УНИАН – говорилось достаточно давно. Говорилось, что так будет с нового сезона. Концепция УНИАН предусматривает не просто какое-то вещание, а информационно-спортивное.

Спортивного вещания на канале УНИАН со временем будет достаточно много. Это в интересах группы компаний «1+1». Эта история прогнозировалась и выстраивалась некоторое время.

Напомним, помимо переезда на телеканал УНИАН, также смениться и время эфира программы, вместо 23:00, как было ранее, программа будет выходить в 21:20.