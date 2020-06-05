Ребров может вернутся в киевское Динамо?

Известный украинский специалист Сергей Ребров может в скором времени вернуться в киевское “Динамо”.

По информации издания “Динамо Киев от Шурика”, экс-звезда клуба вместе с Юрием Семиным являются единственными кандидатами на роль сменщика Алексею Михайличенко, в случае увольнения последнего.

Напомним, под руководством Сергея Реброва “Динамо” дважды выигрывало чемпионат Украины, а также играло в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Сейчас тренер ведет венгерский “Ференцварош” ко второму титулу чемпиона Венгрии кряду.