Два тренера для “Динамо”, украинец не уехал за границу

К вашему вниманию обзор трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” якобы занялось поисками замены Алексея Михайличенко.

Заменить его могут россиянин Юрий Семин или тренер “Ференцвароша” Сергей Ребров, которые уже работали с “бело-синими”. Впрочем никаких конкретных предложений им пока не поступало.

Сам Юрий Семин говорит, что рассмотрит предложение о возвращении в “Динамо”, если таковое поступит. То есть ничего не отвергает.

А вот президент клуба Игорь Суркис загадочно отказался все комментировать.

Защитник луганской “Зари” Евгений Чеберко мог перебраться в Словению.

Тамошний клуб проявлял интерес к 22-летнего украинца, но ничего не получилось. С “Динамо” ситуация вышла похожей.

Трансфер бразильского форварда Брандао обошелся “Шахтеру” в 2 млн. евро.

Об этом рассказал футбольный агент Геннадий Перепаденко. Было это в начале 2000-х, когда цены не пересекли сумасшедшую планку.