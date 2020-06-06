Валенсия включается в борьбу за звезду Милана

Полузащитник итальянского “Милана” Лукас Пакеталетом скорей всего сменит клубную прописку.

Помимо “Фиорентины”, об интересе которой сообщалось ранее, большой интерес к игроку проявляет испанская “Валенсия”. По информации El Desmarque, левантийский клуб пытался договорится по игроку ещё в 2017 году, но потерпев неудачу, сделает очередную попытку этим летом.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Лукаса Пакеты 19 матчей за “Милан” и одна результативная передача. “Россонери” оценивают футболиста в 35 миллионов евро.