Ярмоленко сватают в Турцию, а Ребров никуда не собирается

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Хавбек “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко может перейти в “Фенербахче”.

Турецкий клуб планирует арендовать 30-летнего украинца уже в августе этого года. Сейчас обсуждается пункт о выкупе.

Отмечается, что помочь трансфера имеет потенциальный новый тренер “канареек” Сергей Ребров. Они работали вместе в “Динамо” и поддерживают теплые отношения.

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Шандор Варга рассказал о возможном уходе своего клиента Сергея Реброва из “Ференцвароша”.

“Интерес клубов есть, мы слушаем разные предложения, но мы ничего ни с кем не согласовали и не договорились.

Реброву нравится в “Ференцвароші”, идти сейчас он не планирует”, – говорит Варга.

Контракт 46-летнего специалиста с венграми рассчитан до 2023 года.