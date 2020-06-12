Ибрагим Каргбо получил право играть за Динамо?

Зимний новичок киевского “Динамо” Ибрагим Каргбо в скором времени может сыграть свой дебютный поединок за команду Алексея Михайличенко.

Учитывая напряженный график из-за коронавируса, ФИФА внесло поправки в многие положения по трансферам игроков, одна из поправок касается и бельгийского нападающего “Динамо”.

Если раньше один футболист мог на протяжении сезона играть не более, чем за два клуба, то теперь он может выступать в трех командах. Так, как “Динамо” стало третьим клубом Каргбо в нынешнем сезоне, игрок до последнего времени не имел права играть за основу киевлян.