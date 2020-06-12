Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИбрагим Каргбо получил право играть за Динамо?
Футбол

Ибрагим Каргбо получил право играть за Динамо?

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ибрагим Каргбо

Зимний новичок киевского “Динамо” Ибрагим Каргбо в скором времени может сыграть свой дебютный поединок за команду Алексея Михайличенко.

Учитывая напряженный график из-за коронавируса, ФИФА внесло поправки в многие положения по трансферам игроков, одна из поправок касается и бельгийского нападающего “Динамо”.

Если раньше один футболист мог на протяжении сезона играть не более, чем за два клуба, то теперь он может выступать в трех командах. Так, как “Динамо” стало третьим клубом Каргбо в нынешнем сезоне, игрок до последнего времени не имел права играть за основу киевлян.

загрузка...
Тэги: ДинамоИбрагим Каргборегламент
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Валерий Бондаренко
Бондаренко второй матч кряду вышел в старте Витории

Арена Черноморец
Журналист раскрыл схему приобретения стадиона Черноморец

Марьян Швед
Клубы Германии и Бельгии интересуются Шведом

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко мог перейти в Вердер

Мирон Маркевич
Маркевич готов возглавить Рух

Закрыть