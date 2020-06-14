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Футбол

Стало известно, когда Сидорчук вернется в строй

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Сидорчук

Болельщики киевского “Динамо” могут вздохнуть с облегчением. Страшная травма, которую получил капитан столичного клуба в матче против “Зари” оказалась не столь серьезной, как казалось во время матча.

Сообщается, что на восстановление игрока понадобится около двух недель. Сидорчук точно пропустит матчи против “Миная”, в полуфинале Кубка Украины, а также против “Колоса” в чемпионате Украины.

Напомним, Сергей Сидорчук не сумел доиграть матч против “Зари”, после жесткого фола Ловро Цвека. Игрок сумел покинул футбольное поле лишь с помощью партнеров по команде.

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Тэги: ДинамоСергей Сидорчуктравма
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