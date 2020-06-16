Дедышин рассказал, как Руху удалось пригласить Маркевича

Одним из главных событий последних дней без всякого сомнения является приглашение клубов Первой лиги – львовским “Рухом” бывшего тренера сборной Украины, “Металлиста” и “Днепра” Мирона Маркевича.

Опытнейший специалист, который последние несколько лет не тренировал, занял в клубе должность тренера консультанта. О том, как “Руху” удалось пригласить одного из самых авторитетных тренеров Украины, рассказал генеральный директор клуба.

Роль Мирона Маркевича в жизни Руха всегда была большой еще с момента основания нашего клуба. Он всегда помогал своими советами, иногда мастер-классами для тренеров.

Сейчас один из решающих периодов в истории клуба. Рух имеет большие шансы повыситься в классе и достичь наивысшего результата в своей истории. Мы обратились к нему за помощью, за его большим опытом, знаниями, харизмой и авторитетом.

Пока есть пауза в матчах национальных сборных, мы попросили его заполнить ее помощью своему родному клубу. Маркевич любезно согласился на это и будет нам помогать”, – рассказал Дедышин в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, после 19 туров “Рух” лидирует в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.