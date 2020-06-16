Вторник, 16 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДедышин рассказал, как Руху удалось пригласить Маркевича
Футбол

Дедышин рассказал, как Руху удалось пригласить Маркевича

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Иван Федык

Одним из главных событий последних дней без всякого сомнения является приглашение клубов Первой лиги – львовским “Рухом” бывшего тренера сборной Украины, “Металлиста” и “Днепра” Мирона Маркевича.

Опытнейший специалист, который последние несколько лет не тренировал, занял в клубе должность тренера консультанта. О том, как “Руху” удалось пригласить одного из самых авторитетных тренеров Украины, рассказал генеральный директор клуба.

Роль Мирона Маркевича в жизни Руха всегда была большой еще с момента основания нашего клуба. Он всегда помогал своими советами, иногда мастер-классами для тренеров.

Сейчас один из решающих периодов в истории клуба. Рух имеет большие шансы повыситься в классе и достичь наивысшего результата в своей истории. Мы обратились к нему за помощью, за его большим опытом, знаниями, харизмой и авторитетом.

Пока есть пауза в матчах национальных сборных, мы попросили его заполнить ее помощью своему родному клубу. Маркевич любезно согласился на это и будет нам помогать”, – рассказал Дедышин в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, после 19 туров “Рух” лидирует в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

загрузка...
Тэги: Игорь ДедышинМирон МаркевичРух
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Капитан “Альбасете”: Зозуля провоцировал фанатов “Райо Вальекано”

Даниил Книш
Минай нашел усиление во Второй лиге

Вадим Паламар
МФК Николаев усилится двумя известными новичками

Коутиньо
Коутиньо может вернуться в Ливерпуль

Игорь Суркис
Игорь Суркис пожертвовал клубам Первой лиги полмиллиона гривен на тестирование COVID-19

Закрыть