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Футбол

Егор Ярмолюк дебютировал за СК Днепр-1, став первым футболистом 2004 года рождения в УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Ярмолюк

Матч между “Ворсклой” и СК “Днепр-1” помимо скандала с судейством запомнится ещё одним не рядовым событием.

В поединке против полтавского клуба в составе СК “Днепр-1” появился юный полузащитник Егор Ярмолюк, которому на момент дебюта исполнилось 16 лет и 110 дней.

Столь юный возраст позволил игроку войти в ТОП-10 самых юных дебютантов за всю историю украинского чемпионата. Интересно, что игрок вытеснил из рейтинга Андрея Русола, нынешнего спортивного директора СК “Днепр-1”.

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Отметим, самым юным дебютантом за всю историю украинского чемпионата является Юрий Фенин, который дебютировал на заре украинского чемпионата в возрасте 15 лет и 186 дней, правда в итоге, он провел на уровне Высшей лиге всего лишь 13 матчей.

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Тэги: ВорсклаЕгор ЯрмолюкрекордыСК Днепр-1
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