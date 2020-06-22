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Футбол

Гельзин подтвердил готовность приобрести Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Гельзин

Владелец донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин прокомментировал информацию о планах выкупить стадион “Черноморца”, а также клуб.

Мы ждем от фонда, который выкупил стадион, пока они его зарегистрируют. Сегодня это не происходит, там есть какие-то сложности. Надеюсь, скоро они закончатся, а мы заключим контракт, по которому станем собственниками стадиона «Черноморец». Параллельно мы спросили мнения у президента «Черноморца» Леонида Климова, не против ли он сесть за стол переговоров по слиянию или продаже. Он ответил, что готов сесть за стол переговоров. Мы сначала приобретем стадион, а потом будут переговоры с Климовым», – сказал Гельзин в интервью «Великому футболу».

Напомним, стадион “Черноморца” выкупила американская компания allrise capital, за почти двести миллионов гривен. Одесский клуб в нынешнем сезоне идет в средине турнирной таблицы Первой лиги.

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Тэги: Владислав ГельзинОлимпикЧерноморец
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