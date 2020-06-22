Гельзин подтвердил готовность приобрести Черноморец

Владелец донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин прокомментировал информацию о планах выкупить стадион “Черноморца”, а также клуб.

Мы ждем от фонда, который выкупил стадион, пока они его зарегистрируют. Сегодня это не происходит, там есть какие-то сложности. Надеюсь, скоро они закончатся, а мы заключим контракт, по которому станем собственниками стадиона «Черноморец». Параллельно мы спросили мнения у президента «Черноморца» Леонида Климова, не против ли он сесть за стол переговоров по слиянию или продаже. Он ответил, что готов сесть за стол переговоров. Мы сначала приобретем стадион, а потом будут переговоры с Климовым», – сказал Гельзин в интервью «Великому футболу».