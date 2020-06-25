Динамо и Шахтер претендовали на вундеркинда Ворсклы

Героем вчерашнего матча между полтавской “Ворсклой” и “Маруиполе” в полуфинале Кубка Украины стал 16-летний вратарь полтавчан Павел Исенко. Выйдя на футбольное поле в овертайме, ему удалось отбить три удара, что позволило “Ворскле” выйти в финал.

Интересно, что столь выдающего дебюта могло бы и не быть, по словам тренера Павла Исенко Александра Супруна, в свое время игрок мог оказаться в составе одного из грандов украинского футбола.

Пару лет назад его чуть было «Шахтер» не переманил. Одного нашего воспитанника 2003 года рождения, Дениса Шостака, горняки забрали, но Павла Исенко удалось сохранить. Я с мамой его разговаривал, его самого убеждал. Говорю: «В «Шахтере», кого не поставь в рамку, в ДЮФЛ он вряд ли пропустит — там по воротам почти не бьют. А тут у тебя будет хорошая практика». Во встречах с тем же «Шахтером» он в каждой игре по 3-4раза выручал. Любому голкиперу нужно постоянно играть.

В «Динамо» тоже интерес проявляли, но и туда он еще успеет, если будет и дальше так же работать.

Напомним, вчерашний матч Павла Исенко стал его дебютом на профессиональном уровне, в то же время он является основным вратарем юношеской сборной Украины.