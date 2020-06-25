Официально: Тома Менье – игрок Боруссии Дортмунд

Известный бельгийский защитник Тома Менье определился с новым местом работы.

Бывший защитник французского “ПСЖ” подписал контракт с дортмундской “Боруссией”, о чем сообщает официальный твиттер аккаунт клуба. В состав желто-черных игрок перешел бесплатно, на правах свободного агента, так как его контракт с парижанами подошел к концу.

В немецком гранде игрок должен стать заменой Ашрафу Хакими, который после двух лет аренды в “Боруссии” возвращается в мадридский “Реал”.

Напомним, ранее сообщалось, что Тома Менье может перейти в лондонский “Тоттенхэм”.