Тлумак подтвердил свое заражение коронавирусом

Главный тренер луцкой “Волыни” Андрей Тлумак прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусом.

Как уже сообщалось ранее, именно из-за заражения COVID-19 наставник “крестоносцев” отсутствовал во время вчерашнего матча против “Черноморца”.

«Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении»

Напомним, сегодня в Украине был установлен очередной антирекорд по количеству обнаруженных заболеваний на коронавирус – 1104 случая COVID-19.