Рух готов профинансировать выездные матчи Карпат

Львовский “Рух”, который стремится выйти в элиту украинского футбола, готов предложить руку помощи ещё одному львовскому клубу – “Карпатам”, которые находятся на грани исчезновения.

На днях “Карпаты” заявили, что отказываются выходить на футбольное поле в матче против “Маруиполя”, мотивируя свое решение тем, что клуб не имеет денег на дорогу в Мариуполь.

Львовский “Рух” отреагировал на сложную ситуацию в “Карпатах”, предложив помочь финансово:

«Мы, футбольный клуб «Рух», свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. «Карпаты», клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.



Президент «Руха» Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи «зелено-белым». Григорий Козловский готов покрыть все расходы «Карпат» на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне. Если руководство «львов» готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты», – говорится в заявлении «Руха»