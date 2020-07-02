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Талант Шахтера вернулся к тренировкам

Андрей ОгородникНет комментариев
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Валерий Бондарь

Молодой талант донецкого “Шахтера” Валерий Бондарь близок к возвращению на футбольное поле.

Один из главных талантов академии клуба в мае получил травму, из-за чего пропускал матчи после карантинного периода. Как сообщает официальный сайт “горняков” 20-летний защитник приступил к беговым занятиям.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Валерия Бондаря 10 матчей в составе донецкого “Шахтера” и один результативный удар. Ближайший матч донецкий “Шахтер” проведет против киевского “Динамо”. Поединок скорей всего пропустит Давид Хочолава, который имеет проблемы со здоровьем.

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Тэги: Валерий БондарьтравмаШахтер
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