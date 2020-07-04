Бенфика может пригласить экс-тренера Шахтера

Известный португальский специалист Паулу Фонсека, тренерское кресло которого в римской “Роме” сильно зашаталось после последних поражений, может вернуться в чемпионат Португалии.

Как сообщает португальская пресса, интерес к бывшему наставнику “Шахтера” проявляет гранд местного футбола “Бенфика”, которая ведет поиски нового главного тренера после отставки Бруну Лаже. “Орлы” активно следят за ситуацией с будущим Фонсеки и готовы предложить ему контракт.

Напомним, во главе донецкого “Шахтера” Паулу Фонсека выиграл три титула чемпиона Украины кряду. Римская “Рома” под его руководством идет на пятом месте в чемпионате Италии.