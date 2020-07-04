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Футбол

Месси завершит карьеру в Манчестер Сити?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лионель Месси

Один из лучших футболистов в истории мирового футбола Лионель Месси следующим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fox Sports, аргентинская звезда не намерена продлевать контракт с “Барселоной”. В приоритете для игрока “Манчестер Сити”, так как футболист желает вновь поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2021 года.

Напомним, в составе каталонской “Барселоны” Лионель Месси провел всю свою профессиональную карьеру. В нынешнем сезоне, несмотря на солидный возраст, на счету футболиста 22 гола и 18 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании.

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Тэги: БарселонаЛионель МессиМС
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