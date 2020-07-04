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Футбол

Милан нацелился на полузащитника Локомотива

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Миранчук

Один из главных талантов чемпионата России и московского “Локомотива” Алексей Миранчук может перебраться в чемпионат Италии.

По информации портала Transfer20, серьезный интерес к полузащитнику “железнодорожников” проявляет итальянский “Милан”. Чтобы договорится по переходу Миранчука “россонери” готовы предложить в качестве обмена Диего Лаксальта. Сделка может состоятся в ближайшие дни.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Миранчука 27 матчей в чемпионате Украины, 13 голов и пять результативных передач.

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Тэги: Алексей МиранчукЛокомотивМилан
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