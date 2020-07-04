Трансферная цель Шахтера склоняется к переезду в ОАЭ

Молодой бразильский защитник Эрик, об интересе к которому донецкого “Шахтера” сообщалось ранее, вероятней всего продолжит свою карьеру в ОАЭ.

По информации бразильских СМИ, эмиратский “Аль-Айн” сделал последнее предложение клубу и игроку, не оставив время на размышление. Не получив никакой конкретики от “Шахтера” “Интернасьональ” готов ответить согласием на сделку.

Сообщается, что “Аль-Айн” заплатит за Эрика 750 тысяч евро, правда, речь идет лишь о половине прав на игрока. “Интернасьональ” получит 50% от суммы следующего трансфера игрока.