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Футбол

Трансферная цель Шахтера склоняется к переезду в ОАЭ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрик

Молодой бразильский защитник Эрик, об интересе к которому донецкого “Шахтера” сообщалось ранее, вероятней всего продолжит свою карьеру в ОАЭ.

По информации бразильских СМИ, эмиратский “Аль-Айн” сделал последнее предложение клубу и игроку, не оставив время на размышление. Не получив никакой конкретики от “Шахтера” “Интернасьональ” готов ответить согласием на сделку.

Сообщается, что “Аль-Айн” заплатит за Эрика 750 тысяч евро, правда, речь идет лишь о половине прав на игрока. “Интернасьональ” получит 50% от суммы следующего трансфера игрока.

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Тэги: Аль-АйнШахтерЭрик
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