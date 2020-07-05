Серия А. 30 тур. “Милан” громит “Лацио”, победа “Ювентуса”

В этом туре чемпионата Италии произошло грандиозное событие. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вратарь “Ювентуса” Джиджи Буффон провел 648-й матч в Серии А и установил тем самым абсолютный рекорд соревнований.

На фоне этого “Юве” уничтожило “Торино”, а “Лечче” не устояло перед “Сассуоло”. В центральном матче дня “Милан” неожиданно разбил “Лацио”.

Чемпионат Италии

30 тур

“Ювентус” – “Торино” – 4:1

Голы: Дібала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (аг) – Белотти, 45+6 (пен)

“Сассуоло” – “Лечче” – 4:2

Голы: Капуто, 5, Берарди, 63 (пен), Бога, 78, Мюлдюр, 83 – Лучоні, 27, Манкозу, 67 (пен)

“Лацио” – “Милан” – 0:3

Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (пен), Ребіч, 59

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