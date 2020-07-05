Сумасшедшая статистика Роберта Левандовски в нынешнем сезоне

Лидер атаки мюнхенской “Баварии” Роберт Левандовски, несмотря на солидный для форварда возраст, с каждым годом становится все лучше.

Вчера на счету польского форварда два точных удара, которые позволили “Баварии” оформить золотой дубль. Примечательно, что для игрока вчерашние голы стали 50 и 51-м. 34 гола польский голеадор забил в Бундеслиге, одиннадцать в Лиге Чемпионов и шесть в Кубке Германии.

Всего на его счету 285 матчей в составе “Баварии” в которых он отличился 242 раза, также в его активе 53 результативные передачи. За всю свою клубную карьеру Роберт Левандовский забил 407 голов, 61 гол на его счету в составе сборной Польши.