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Сумасшедшая статистика Роберта Левандовски в нынешнем сезоне

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роберт Левандовски

Лидер атаки мюнхенской “Баварии” Роберт Левандовски, несмотря на солидный для форварда возраст, с каждым годом становится все лучше.

Вчера на счету польского форварда два точных удара, которые позволили “Баварии” оформить золотой дубль. Примечательно, что для игрока вчерашние голы стали 50 и 51-м. 34 гола польский голеадор забил в Бундеслиге, одиннадцать в Лиге Чемпионов и шесть в Кубке Германии.

Всего на его счету 285 матчей в составе “Баварии” в которых он отличился 242 раза, также в его активе 53 результативные передачи. За всю свою клубную карьеру Роберт Левандовский забил 407 голов, 61 гол на его счету в составе сборной Польши.

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Тэги: БавариярекордыРоберт Левандовски
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