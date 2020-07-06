Карпаты получили трансферный бан

Львовские “Карпаты” ко всем прочим проблемам получили ещё и запрет на приобретение и регистрацию новых игроков.

По информации Профутбола, две недели назад “Карпаты” получили от ФИФА трансферный бан. Причиной является задолженность клуба перед испанской “Севильей”, откуда в свое время в львовский клуб перебирался Хорхе Карраскаль. Несмотря на то, что львовский клуб уже успел перепродать колумбийца в “Ривер Плейт”, долги по игроку так и не были отданы.

Сообщается, что помимо задолженности за Карраскаля “Карпаты” могут получить дополнительные санкции за Кристобаля, перед которым клуб задолжал 500 тысяч евро.

Напомним, в ближайшие дни “Карпаты” официально будут сняты с розыгрыша УПЛ.