Легионер “Динамо” объяснил, почему заехал по ноге хавбеку “Шахтера”

Хорватский защитник “Динамо” Йосіп Пиварич высказался о своем удаление в игре 29 тура УПЛ против “Шахтера”(2:3). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я жестко шел. Немного нога пошла вверх, и он сразу как крикнет. И это была красная. Посмотрите – была или нет, но я надеюсь, что с Аланом Патриком ничего не случилось. Думаю, что не было так сильно.

Жаль, что так произошло … Сейчас я злой чуть-чуть. Проиграли … Надо успокоиться, подумать. Впереди – финал Кубка “, – сказал Пиварич в эфире “Профутболу”.

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