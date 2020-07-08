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Милан интересуется Патриком Шиком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Итальянский “Милан”, который благодаря последним результатам вернулся в борьбу за еврокубки, активно ищет варианты усиления атаки с прицелом на следующий сезон.

По информации итальянской прессы, “россонери” проявляют серьезную заинтересованность в услугах нападающего сборной Чехии Патрика Шика. 24-летний форвард проводит неплохой сезон в составе “Лейпцига”, но скорей всего вернется в”Рому”, которая владеет правами на игрока.

Сообщается, что “Милану” Патрик Шик может обойтись в сумму в размере 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету форварда десять голов в чемпионате Германии.

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Тэги: МиланПатрик ШикРома
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