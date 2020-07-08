Милан повторил достижение тридцатилетней давности

Итальянский “Милан” набрал сумасшедшую форму в последних матчах чемпионата Италии.

После возобновления Серии А после карантина, “россонери” выиграли четыре матча из пяти, причем, в последних двух турах обыграли лидеров “Лацио” и “Ювентус”.

Особенно стоить отметить последнее достижение клуба, в матче против “Старой Синьоры”, “Милан” проигрывая во втором тайме со счетом 0:2 сумел обыграть “Ювентус” со счетом 4:2. Интересно, что в последний раз “россонери” забивали четыре гола туринскому гранду 31 год назад, в 1989 году.