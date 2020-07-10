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Футбол

Полузащитник Ворсклы стремится попасть в основной состав Порту

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луизао

Полузащитник полтавской “Ворсклы” Луизао, правами которого владеет португальский “Порту”, не скрывает своего желания вернуться в состав гранда португальского футбола.

Прошлым летом бразилец на правах аренды перешел в “Ворсклу”. Несмотря на то, что лидером команды он не стал, двадцать поединков в чемпионате Украины он все же сыграл.

У меня все еще есть мечта играть за основную команду «Порту», это моя цель. Я уже участвовал в официальном матче, это было невероятно чувство. Я работал тем, чтобы это случилось. Я принял вызов играть в Украине, чтобы набраться опыта.

Теперь я не скрываю желания вернуться и играть за «Порту

Напомним, “Ворсклы” в нынешнем сезоне дошла до финала Кубка Украины.

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Тэги: ВорсклаЛуизаоПорту
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