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Футбол

Селезнев отличился дублем в матче чемпионата Турции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Селезнев

Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжает демонстрировать результативный футбол, несмотря на солидный для его амплуа возраст.

В матче 33 тура второго по силе дивизиона чемпионата Турции 34-летний форвард вышел в стартовом составе и отличился двумя голами, дважды реализовав одинадцатиметровые удары. Стараний украинца тем не менее для победы не хватило, матч против “Менеменспора” завершился ничьей 2:2.

Отметим, для Евгения Селезнева вчерашний матч стал 25-ым в нынешнем сезоне, на счету форварда десять результативных ударов. “Бурсаспор” за который он выступает идет на третьем месте чемпионата Турции среди команд второго дивизиона.

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Тэги: БурсаспорЕвгений Селезневнаши за рубежом
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