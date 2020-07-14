Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

Один из лучших тренеров современности Юрген Клопп после ухода из “Ливерпуля” может возглавить сборную Германии по футболу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист намерен испытать на себе роль главного тренера национальной сборной, но лишь после ухода из “Ливерпуля”. Стоить отметить, что проявляет заинтересованность в услугах Юргена Клоппа и Немецкий футбольный союз.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрген Клопп намерен отработать в “Ливерпуле” ещё четыре года, после чего уйдет в отставку. В нынешнем сезоне впервые за тридцать лет Клопп сделал “Ливерпуль” чемпионом Англии.