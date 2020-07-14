Вторник, 14 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЮрген Клопп может возглавить сборную Германии
Футбол

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Юрген Клопп

Один из лучших тренеров современности Юрген Клопп после ухода из “Ливерпуля” может возглавить сборную Германии по футболу.

По информации журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист намерен испытать на себе роль главного тренера национальной сборной, но лишь после ухода из “Ливерпуля”. Стоить отметить, что проявляет заинтересованность в услугах Юргена Клоппа и Немецкий футбольный союз.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрген Клопп намерен отработать в “Ливерпуле” ещё четыре года, после чего уйдет в отставку. В нынешнем сезоне впервые за тридцать лет Клопп сделал “Ливерпуль” чемпионом Англии.

загрузка...
Тэги: ЛиверпульСборная ГерманииЮрген Клопп
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Богдан Михайличенко
Михайличенко согласовал четырехлетний контракт с Андерлехтом

Виллиан отказал американскому клуба

Дмитрий Ризнык
Ворскла отклонила предложение Легии по трансферу Ризныка

Жерсон Родригеш
Фенербахче и Галатасарай больше не интересуются скандальным форвардом Динамо

Вторая лига
Стало известно, когда стартует сезон во Второй лиге

Закрыть