Битва за второе место. “Динамо” – “Заря”: превью, мнение букмекеров, трансляция

Всего лишь два тура остается до завершения чемпионата Украины по футбол УПЛ. Однако борьба за медали и место в квалификации Лиги чемпионов в самом разгаре. В центральном поединке предпоследнего тура, 16 июля, встретятся киевское “Динамо”, которое занимает третье место и вторая “Заря”. Победитель этого противостояния фактически обеспечит себе вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата.

Расклады

Перед предпоследним туром у “Зари” 57 очков, у “Динамо” 56, а у “Десны” 55, которая также еще претендует на второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Еще перед этим туром в лучшем положении была именно “Десна”, которая опережала своих соперников, но поражение от “Шахтера” отбросило клуб из Чернигова на четвертое место.

Если “Заря” сумеет победить в противостоянии с “Динамо”, а “Десна” потеряет очки в игре с “Александрией”, то на этом и закончится борьба за второе место. Луганская команда станет не доступной для преследователей и завершит сезон второй. В случае если “Десна” все-таки победит, то в последнем туре именно “Заря” и клуб из Чернигова разыграют вторую строчку в очном противостоянии.

Если в матче киевского и луганского клуба будет зафиксирована ничья, при любом результате в матче “Александрия” – “Десна”, все будет решаться 19 июля в последний день чемпионата, “Динамо” в этом туре сыграет с “Колосом”.

Также все будет решать в последнем туре в случае виктории “Динамо”. Тогда подопечным Михайличенко также нужно будет выиграть у “Колоса” в последнем матче, чтобы не зависеть от ситуации в параллельном матче.

“Динамо”

Если бы не победа над “Ворсклой” можно было сказать, что “Динамо” находится в крутом пике. Команда в последний раз в чемпионате побеждала еще 22 июня, когда Де Пена с пенальти на 87 минуте принес победу в матче с “Колосом” 2:1. После этого было два поражения от “Шахтера” и “Десны” и ничья в последнем туре с “Александрией” – 2:2, да тогда киевляне можно сказать потеряли победу в концовке встречи, но по игре соперник даже больше заслуживал три очка, чем подопечные Михайличенко. Также почти неделю назад была победа в Кубке Украины, но и там вице-чемпионы Украины в основное время победить “Ворсклу” не сумели, выиграв в только в серии пенальти.

Киевское “Динамо” хоть и забивает уже на протяжении 16 матчей кряду в чемпионате, но и пропускает на протяжении девяти игр подряд. Этот матч также очень важен и для тренера киевлян Михайличенко, если клуб проиграет и потеряет шансы на вторую строчку в турнирной таблице, то наверняка, он покинет тренерское место.

“Заря”

В тоже время у “Зари” уникальная возможность выиграть серебряные медали чемпионата Украины, да и еще в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов. При этом все в руках и в ногах подопечных Виктора Скрипника. Если они побеждаю в четверг, то точно будут минимум третьими, а при потери очков “Десной”, уже точно даже вторыми, даже ничья в Киеве будет положительным результатом, ведь в последнем туре также все у них в руках – победа над “Десной” и вторая строчка.

“Заря” также выступает не очень хорошо, но не проигрывает на протяжении уже четырех матчей – две победы над “Десной” и “Колосом” и две ничьих с “Александрией” и “Шахтером”. Последний раз клуб проигрывал 13 июня, когда уступил “Динамо” со счетом 1:3.

История противостояний

В общей сложности в чемпионатах Украины команды между собой провели 45 поединков и конечно-же преимущество здесь на стороне “Динамо” – 29 побед. Пять раз побеждал клуб из Луганска, еще 11 раз была зафиксировано ничья. Разница голов 96-34 в пользу киевлян. В Киеве в общей сложности соперники провели 22 поединки, 17 раз выиграли киевляне, три раза “Заря” и еще два матча завершились вничью. Разница голов 56-13 в пользу киевского клуба. В этом сезоне команды между собой провели три матча и сейчас здесь паритет: победа “Динамо”, ничья и победа “Зари”. Последний очный поединок, как мы уже сообщали, прошел 13 июня и тогда со счетом 3:1 победило “Динамо”. “Заря” во втором тайме вышла вперед после гола Юрченко, однако голы Буяльского, де Пены и Циганкова в концовке принесли победу вице-чемпиону Украины.

“Динамо” забивает в матчах чемпионата Украины против “Зари” на протяжении 14 поединков кряду, при этом “Заря” в последних пяти очных встречах также забивает киевлянам.

Ориентировочные составы:

“Динамо”: Бущан, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич

“Заря”: Мацапура, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Громов, Кабаев.

Мнение букмекеров

Победа “Динамо” – 1.67

Ничья – 4.15

Победа “Зари” – 4.33

Ставка

Так как команды весьма ненадежно забивают и на протяжении пяти последних матчей между собой забивают, как в одни, так и в другие ворота, то можно смело поставить “Обе забью” с коэффициентом 1.7.

Прогноз

2-2

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал “2+2”. Прямая трансляция начнется в 19:00.