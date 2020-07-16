Гранды чемпионата Швейцарии нацелились на форварда Олимпика

Сенегальский нападающий донецкого “Олимпика” Матар Дийе может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

По информации Sport.ua большой интерес к игроку проявляют “Санкт-Галлен” и “Янг Бойз”, которые рассчитывают подписать форварда этим летом. Ни каких условиях может перейти игрок пока неизвестно.

Напомним, что в нынешнем сезоне Матар Дийе выступал на правах аренды за “Карпаты”, по окончанию арендного срока он вернулся в “Олимпик”. Ранее игрок побывал на просмотре в киевском “Динамо”, но не подошел столичному клубу.