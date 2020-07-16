Четверг, 16 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГранды чемпионата Швейцарии нацелились на форварда Олимпика
Футбол

Гранды чемпионата Швейцарии нацелились на форварда Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Матар Дийе

Сенегальский нападающий донецкого “Олимпика” Матар Дийе может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

По информации Sport.ua большой интерес к игроку проявляют “Санкт-Галлен” и “Янг Бойз”, которые рассчитывают подписать форварда этим летом. Ни каких условиях может перейти игрок пока неизвестно.

Напомним, что в нынешнем сезоне Матар Дийе выступал на правах аренды за “Карпаты”, по окончанию арендного срока он вернулся в “Олимпик”. Ранее игрок побывал на просмотре в киевском “Динамо”, но не подошел столичному клубу.

загрузка...
Тэги: КарпатыМатар ДийеОлимпикЯнг Бойз
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сабо: “Заря” для меня фаворит в игре с “Динамо”

Ферран Торрес
Ферран Торрес близок к переходу в Манчестер Сити

Милан Шкриньяр
Интер выставил ценник на Шкриньяра

Андреа Пирло
Андреа Пирло получит должность в Ювентусе

Сборная Украины
Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Закрыть