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Интер выставил ценник на Шкриньяра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Милан Шкриньяр

Итальянский “Интер” не станет силой удерживать лидера обороны своей команды Милана Шкриньяра в случае получения хорошего предложения.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство “нерадзурри” оценило 25-летнего защитника в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что большие планы на игрока сборной Словакии имеют “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и каталонская “Барселона”.

В нынешнем сезоне на счету Шкриньяра 28 матчей в Серии А и две результативные передачи. Помимо “Интера” также в карьере игрока присутствует опыт выступления за “Сампдорию” и на родине за “Жилину”.

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Тэги: БарселонаИнтерМилан Шкриньяр
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