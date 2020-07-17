Луизао покинул полтавскую Ворсклу

Бразильский полузащитник полтавской “Ворсклы” Луизао покинул состав команды. Срок аренды полузащитника “Порту” подошел к концу.

Было много счастливых моментов, были и не очень, но все они внесли огромный вклад в мое профессиональное развитие и, прежде всего, в личную жизнь. Я надеюсь, что вернул время. Мое вечное уважение и уважение к тому, как клуб, болельщики и город приветствовали меня, я никогда не забуду”, – написал футболист у себя в Instagram.