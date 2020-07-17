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Футбол

Луизао покинул полтавскую Ворсклу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луизао

Бразильский полузащитник полтавской “Ворсклы” Луизао покинул состав команды. Срок аренды полузащитника “Порту” подошел к концу.

Было много счастливых моментов, были и не очень, но все они внесли огромный вклад в мое профессиональное развитие и, прежде всего, в личную жизнь. Я надеюсь, что вернул время. Мое вечное уважение и уважение к тому, как клуб, болельщики и город приветствовали меня, я никогда не забуду”, – написал футболист у себя в Instagram.

Напомним, в составе “Ворсклы” Луизао провел двадцать матчей и отличился одним точным ударом. Ранее клуб покинул его соотечественник Артур.

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Тэги: ВорсклаЛуизаоПорту
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