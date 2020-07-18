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Футбол

Неймара сватают в Барселону

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар, который ранее играл в испанском клубе, сможет улучшить игру команды, если вернется.

По его словам, все знают, что бразилец может помочь «Барселоне», Месси и команде снова стать гигантом в Ла Лиге, в Европе.

«И игра станет более сбалансированной.

В команде 11 игроков, а с Месси получается 13. В команде 11 футболистов, а с Неймаром – 13. Если ищете блага для команды, то должны иметь лучшее», – приводит слова Алвеса Marca.

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Тэги: БарселонаНеймарПСЖ
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