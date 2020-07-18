Неймара сватают в Барселону

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес считает, что форвард «ПСЖ» Неймар, который ранее играл в испанском клубе, сможет улучшить игру команды, если вернется.

По его словам, все знают, что бразилец может помочь «Барселоне», Месси и команде снова стать гигантом в Ла Лиге, в Европе.

«И игра станет более сбалансированной.

В команде 11 игроков, а с Месси получается 13. В команде 11 футболистов, а с Неймаром – 13. Если ищете блага для команды, то должны иметь лучшее», – приводит слова Алвеса Marca.