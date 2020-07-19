Наставник “Мариуполя”: Не хотим в команде “второго Гармаша”

Главный тренер “Мариуполь” Александр Бабич рассказал об изъятии Данила Игнатенко против “Ворсклы” (2:1) в 31-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не имеет права опорный полузащитник получать такие простые карточки. Наверное, маргарина еще не прибавилось у него. Если этот футболист, имея такие данные, хочет играть в хороший футбол (а у него все для этого есть) ему надо немножко взрослеть, чтобы это не был “второй Гармаш”, который будет постоянно подводить свою команду, где бы он не играл.

Я очень сильно расстроен его действиями. Потому что даже представить себе не мог, что футболист может получить удаление, выходя на второй тайм. Я и мои помощники, которые сказали ему, чтобы он корректнее сыграл в единоборствах, ведь уже на желтой карточке висел. Будем откровенны, он нас подвел, но он подвел и себя. Дальше будем разбираться”, – говорит Бабич в программе “Футбольный формат”.